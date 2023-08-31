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بسبب المدرب الفرنسي ديشان

صدمة لـ كانتي قبل مباراة الاتحاد والهلال

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣١ مساءً
صدمة لـ كانتي قبل مباراة الاتحاد والهلال
المواطن - محمد سمعه

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وجه المدرب الفرنسي ديديه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم، صدمة للاعب نغولو كانتي قبل خوضه مباراة الاتحاد والهلال غدًا في الجولة الخامسة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

مصير كانتي مع منتخب فرنسا

وكان ديشان قال في تصريحاته قبل فترة التوقف الدولي المقبلة في سبتمبر: “على كانتي أن يشارك كثيرًا لقد جاء من موسم كان لا يشارك فيه باستمرار”.

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وأضاف ديشان: يجب على كانتي الصبر حتى يعود سريعًا للمشاركة مع المنتخب”.

ويستعد المنتخب الفرنسي لمواجهة أيرلندا يوم 7 سبتمبر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2024، ثم بعدها بـ 5 أيام سيواجه المنتخب الألماني وديًا.

كانتي - الاتحاد والترجي

مباراة الاتحاد والهلال

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد والهلال، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الجمعة، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

وتُذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، ويُمكن متابعة مباراة الاتحاد ضد الهلال على قناة SSC HD1، ومن خلال تطبيق شاهد، الذي ينقل كافة مواجهات البطولة.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مباراة الغد، بحثًا عن مواصلة انطلاقته المميزة مع مدربه البرتغالي نونو سانتو، وتحقيق الفوز الخامس على التوالي، لتعزيز تواجده في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

كانتي - الاتحاد والترجي

على الجانب الآخر، يطمح الزعيم لحصد نقاط مباراة الاتحاد والهلال، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، خاصة أن الأداء تحسن في الجولتين الماضيتين، ولم تهتز شباكه، ما يُحفز اللاعبين لمواصلة التألق.

 

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