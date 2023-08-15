صدمة لـ ليفربول بعد مفاوضات الاتحاد مع محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة ليفربول الإنجليزي تعرضت لصدمة وذلك بسبب انتشار أنباء أن المصري محمد صلاح منح الضوء الأخضر لإدارة الاتحاد للتفاوض مع الريدز من أجل التعاقد معه.

وقال الصحفي الإنجليزي ديفيد مادوك الصحفي بصحيفة ” ميرور” الإنجليزية إن إدارة ليفربول شعرت بالصدمة وغير سعيدة بهذه الأنباء.

وكان الحساب الرسمي لـ قناة ” الكأس” القطرية ذكر عبر منصة ” إكس” أن صلاح منح الضوء الأخضر لإدارة أنمار الحائلي للتفاوض مع نظيرتها في ليفربول للعب في صفوف الاتحاد خلال الموسم الحالي.

أزمة محمد صلاح وكلوب

ودخل صلاح في أزمة مع المدرب الألماني يورجن كلوب بعد استبداله، في مباراة تشيلسي ضد ليفربول أول أمس في الجولة الأولى في الدوري الإنجليزي موسم 2023/ 2024.

وكان محمد صلاح بدا غاضبًا أثناء خروجه من الملعب ورفض مصافحة المدرب كلوب في المباراة، مما أثار الجدل حول وجود أزمة بينهما.

المدرب الألماني علق على الواقعة قائلًا بعد المباراة: “لست متضايقًا من صلاح وأتفهم تمامًا ما فعله، لأنه كان يريد تحقيق رقم قياسي وتسجيل هدف في المباراة الافتتاحية ليكون فعلها للموسم السابع على التوالي، ولكن هذا لا يهمني، أردنا الاستقرار في المباراة وضخ دماء جديدة في الفريق”.

وتابع كلوب: “رد فعل صلاح كان طبيعيًّا بالنسبة لي ولو كان أظهر أي رد فعل غير الذي أظهره لكنت شككت في الأمر، ما فعله صلاح طبيعيًّا ولا أشعر بالضيق بسبب تصرفه”.

جماهير نادي الاتحاد تدخلت عبر منصة “إكس” ودشنت وسمًا بعنوان “هات صلاح” حيث طالبت إدارة الاتحاد بالتحرك وضم صلاح قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبعد مباراة تشيلسي وليفربول، فشل صلاح ولأول مرة منذ انضمامه إلى ليفربول في التسجيل في المباراة الافتتاحية بالدوري الإنجليزي كما أن صلاح وبعد صناعته هدف اللاعب الكولومبي لويس دياز قد يكون ساهم في كل الجولات الافتتاحية في الدوري الإنجليزي.