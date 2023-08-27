صدمة مُدوية لـ الهلال بشأن سافيتش قبل مواجهة الاتفاق

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رفضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، طلب الهلال بخصوص رفع عقوبة الطرد على اللاعب الصربي سيرجي سافيتش وذلك قبل مواجهة نادي الاتفاق غدًا.
وكان النجم الصربي تلقى البطاقة الحمراء في مباراة الرائد في الجولة الثالثة من دوري روشن، وذلك بعد ضربه لأحد لاعبي نادي الرائد.
وقبلت اللجنة الاحتجاج من الناحية الشكلية لكنها رفضته من الناحية الموضوعية، كما صادرت رسوم الاحتجاج لمصلحة الاتحاد السعودي لكرة القدم.
ويستعد نادي الهلال غدًا الاثنين، لمواجهة نادي الاتفاق في الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن.