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من لجنة الانضباط

صدمة مُدوية لـ الهلال بشأن سافيتش قبل مواجهة الاتفاق

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٣ مساءً
صدمة مُدوية لـ الهلال بشأن سافيتش قبل مواجهة الاتفاق
المواطن - فريق التحرير

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رفضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، طلب الهلال بخصوص رفع عقوبة الطرد على اللاعب الصربي سيرجي سافيتش وذلك قبل مواجهة نادي الاتفاق غدًا.

طرد سافيتش

وكان النجم الصربي تلقى البطاقة الحمراء في مباراة الرائد في الجولة الثالثة من دوري روشن، وذلك بعد ضربه لأحد لاعبي نادي الرائد.

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طرد سافيتش - الهلال والرائد

وقبلت اللجنة الاحتجاج من الناحية الشكلية لكنها رفضته من الناحية الموضوعية، كما صادرت رسوم الاحتجاج لمصلحة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ويستعد نادي الهلال غدًا الاثنين، لمواجهة نادي الاتفاق في الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن.

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