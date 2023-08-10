صراع برتغالي بين رونالدو ومدرب الهلال بنكهة عربية

يترقب عشاق كرة القدم السعودية والعربية، نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية بين فريقي الهلال والنصر بعد غدٍ السبت.

وستكون المباراة ذات طابع خاص بين المدرب البرتغالي جورجي جيسوس مدرب أزرق الرياض ومواطنه كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر حيث يسعى كل منهما للتتويج باللقب ونيل 6 ملايين دولار جائزة البطولة، حيث لم يسبق لجيسوس في ولايته الأولى أن حقق إلا لقبًا واحدًا مع أزرق الرياض وكان لقب السوبر السعودي على حساب نادي الاتحاد في عام 2018ـ، ويريد تحقيق ثاني ألقابه مع الأزرق.

أما رونالدو فلم ينجح حتى الآن في الفوز بأي بطولة مع النصر بعد مرور 7 أشهر على انضمامه إلى أصفر الرياض.

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم، أعلن عن تقديم موعد نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، والذي سيجمع بين فريقي النصر والهلال.

الهلال والنصر

وسوف تقام المباراة، في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، يوم السبت المقبل، عند الساعة السادسة بدلًا من التاسعة مساء، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونيابةً عن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، سيحضر نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز؛ المباراة النهائية.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في خطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، بعدما تجاوز عقبة الشرطة العراقي بهدف دون رد سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء؛ حصل عليها ساديو ماني.

على الجانب الآخر، تمكن الهلال من الصعود إلى نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، بعد الفوز على نظيره الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك رغم خوضه المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد عبدالله المعيوف عند الدقيقة 24.