صرف دعم الحليب تلقائيًا لمستفيدي الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة الموار البشرية والتنمية الاجتماعية، أن دعم الحليب يتم صرفه تلقائيًا للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي.

وأوضحت خدمة العناية بالمستفيدين عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، أنه “لا يشترط على المستفيد اتخاذ أي إجراء لطلب دعم الحليب، حيث يتم إضافة الدعم بشكل تلقائي إلى معاش الضمان الاجتماعي في حال وجود الطفل كتابع ضمن الأسرة”.

برامج دعم للمستفيدين

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقديم حِزم من برامج الدعم لمستفيدي الضمان الاجتماعي، تشمل إضافة للمعاش الأساسي والدعم الخاص بالغذاء، ودعم الكهرباء، والدعم الخاص بالحقيبة المدرسية، إلى جانب برنامج دعم الحليب للأطفال الرضع (من حديثي الولادة إلى عمر سنتين).

تحسين الحالة المعيشية

ويهدف نظام الضمان الاجتماعي المطوَّر إلى دعم وتمكين الأفراد والأسر الأشد حاجة، وتحسين الحالة المعيشية للمستحقين، من خلال تمكينهم، وتعزيز الاستقلال المالي لديهم بالتحول من الاحتياج إلى الإنتاج، إضافة إلى تحسين القوى العاملة ومهارات المستحقين؛ لتعزيز جودة حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.