Icon

بيان السفارة السعودية بشأن سقوط وإصابة مواطن بفرنسا Icon صرف 104 ملايين ريال مستحقات لمزارعي القمح المحلي Icon “التخصصي” يزرع شرائح داخل المخ لتحديد البؤر الصرعية باستخدام الروبوت Icon ارتفاع أرباح “ألف ميم ياء” إلى 22.2 مليون ريال بنسبة 44.3% Icon مشاركة السعوديات بفرق التفتيش البيئي تتجاوز 360% Icon وظائف شاغرة بـ المركز السعودي لسلامة المرضى Icon تنفيذ مشروعي الطريقين لمستشفى الشرائع ومنتزه جعرانة العام Icon وظائف إدارية وطبية وصحية بمدينة الملك سعود في الرياض Icon “برج المعرفة”: توزيع 2.6 مليون ريال أرباحاً على المساهمين Icon توضيح من حساب المواطن للمستفيدين المتواجدين بالخارج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مخصصات الدفعة الثالثة عشرة

صرف 104 ملايين ريال مستحقات لمزارعي القمح المحلي

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٣ صباحاً
صرف 104 ملايين ريال مستحقات لمزارعي القمح المحلي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

صرفت الهيئة العامة للأمن الغذائي مستحقات الدفعة الثالثة عشرة لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/1445هـ (2023م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.

إجمالي مستحقات المزارعين

وبلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (104,349,342) ريالاً، وذلك لكمية (57,312) طناً، لعدد (130) مزارعاً، تتضمن (12) مزارعاً من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين هذا الموسم مبلغ (1.399.628.836) ريالاً، وذلك لكمية (790.017) طناً، لعدد (2358) مزارعاً.

قد يهمّك أيضاً
تزكية آل فاضل رئيسًا لـ الأخدود حتى 2027

تزكية آل فاضل رئيسًا لـ الأخدود حتى 2027

الأهلي يتعاقد مع المدافع التركي مريح ديميرال

الأهلي يتعاقد مع المدافع التركي مريح ديميرال

يذكر أن الهيئة بدأت استلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 27 شعبان 1444هـ، وبلغ صافي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (1.011.913) طناً، لعدد (3067) مزارعاً.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السديس: تحويل الرئاسة إلى هيئة عامة قرار تاريخي يصب في مصلحة الحرمين
السعودية اليوم

السديس: تحويل الرئاسة إلى هيئة عامة قرار...

السعودية اليوم
كلب بايدن يهاجم أشخاصًا في مقر الرئاسة
العالم

كلب بايدن يهاجم أشخاصًا في مقر الرئاسة

العالم
السديس يعلن جاهزية رئاسة الحرمين لغسل الكعبة المشرفة
السعودية اليوم

السديس يعلن جاهزية رئاسة الحرمين لغسل الكعبة...

السعودية اليوم
حقيقة إصابة نغولو كانتي بالرباط الصليبي
الرياضة

حقيقة إصابة نغولو كانتي بالرباط الصليبي

الرياضة
أب يهشم زجاج سيارته لإنقاذ طفله من الحر
العالم

أب يهشم زجاج سيارته لإنقاذ طفله من...

العالم
البابايا يقي من السرطان ويحافظ على صحة القلب
السعودية اليوم

البابايا يقي من السرطان ويحافظ على صحة...

السعودية اليوم
إنشاء منتجع إكونيكس أمالا على البحر الأحمر
السعودية اليوم

إنشاء منتجع إكونيكس أمالا على البحر الأحمر

السعودية اليوم
ترامب يلجأ إلى حيلته الأخيرة بتشويه سمعة المحكمة في واشنطن
تقارير

ترامب يلجأ إلى حيلته الأخيرة بتشويه سمعة...

تقارير