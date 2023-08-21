صرف 104 ملايين ريال مستحقات لمزارعي القمح المحلي

صرفت الهيئة العامة للأمن الغذائي مستحقات الدفعة الثالثة عشرة لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/1445هـ (2023م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.

إجمالي مستحقات المزارعين

وبلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (104,349,342) ريالاً، وذلك لكمية (57,312) طناً، لعدد (130) مزارعاً، تتضمن (12) مزارعاً من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين هذا الموسم مبلغ (1.399.628.836) ريالاً، وذلك لكمية (790.017) طناً، لعدد (2358) مزارعاً.

يذكر أن الهيئة بدأت استلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 27 شعبان 1444هـ، وبلغ صافي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (1.011.913) طناً، لعدد (3067) مزارعاً.