صرف 109 ملايين ريال لمزارعي القمح المحلي

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أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن صرف مستحقات الدفعة الحادية عشر لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين (المزارعين والشركات الزراعية)، اللذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1445/1444هـ 2023، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.
وبلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (109,172,417) ريالاً، وذلك لكمية (61,281) طناً، لعدد (164) مزارعاً. تتضمن (10) مزارعين من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ (1.162.881.510) ريالات، وذلك لكمية (660.132) طناً، لعدد (2060) مزارعاً.
يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارا من 27 شعبان 1444هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (921,138) طناً، لعدد (2945) مزارعاً.