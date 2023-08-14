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مستحقات الدفعة الثانية عشرة للتوريد

صرف 132 مليون ريال لمزارعي القمح المحلي

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٨ صباحاً
صرف 132 مليون ريال لمزارعي القمح المحلي
المواطن - واس

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صرفت الهيئة العامة للأمن الغذائي مستحقات الدفعة الثانية عشرة لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين (المزارعين والشركات الزراعية)، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/1445هـ (2023م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.

حسابات المزارعين

وبلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (132,397,984) ريالاً، وذلك لكمية (72,572) طناً، لعدد (168) مزارعاً، تتضمن (10) مزارعين من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ (1.295.279.494) ريالاً، وذلك لكمية (732.705) أطنان، لعدد (2228) مزارعاً.

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وكانت الهيئة قد بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي ابتداءً من 27 شعبان 1444هـ، وقد بلغ صافي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (970,769) طناً، لعدد (3023) مزارعاً.

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