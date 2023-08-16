صعود أسعار القمح بعد هجوم روسي على ميناء أوكراني

ارتفعت أسعار القمح في أعقاب تقارير عن مهاجمة روسيا لميناء مهم على نهر الدانوب، في أحدث هجوم استهدف البنية التحتية لتصدير الحبوب في أوكرانيا.

ضربة لأوكرانيا

ذكرت وسائل إعلام رومانية اليوم أن الطائرات من دون طيار وجهت ضربة لميناء ريني الأوكراني الواقع على نهر الدانوب ليلاً، مما ألحق أضراراً بإحدى الصوامع، مستشهدة بصور لأشخاص يعيشون قرب الحدود على مسافة بضع مئات الأمتار فقط.

في وقت سابق، أوضح أوليه كيبر، رئيس الإدارة العسكرية لإقليم أوديسا، على منصة “تليغرام” دون ذكر اسم الميناء المتضرر، أن روسيا عمدت إلى استهداف البنية التحتية لمنظومة الحبوب، وقد تضررت المخازن جراء الهجوم.