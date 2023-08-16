Icon

حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي في جورجيا ترتفع لـ 26 قتيلًا Icon مذيعة تكشف عن طريقة نصب جديدة ومخيفة في تأجير الشقق Icon أكوا باور السعودية تنفذ مشروع تحلية مياه في دبي بمليار دولار Icon تفعيل قوة إيكواس الاحتياطية لاستعادة النظام بالنيجر Icon ضبط 4 متسولين بالرياض بعضهم يبيع عبوات مياه لقائدي المركبات Icon لحظة انهيار منصة ألعاب مائية في ملاهٍ وإصابة 7 بألمانيا Icon عبدالله الشهري امتهن صناعة العصي منذ 22 عامًا فما قصته Icon في عهدة وزارة الثقافة.. القناة الثقافية تطل بثوب جديد Icon الفيدرالي الأمريكي يلمح إلى رفع الفائدة Icon تراجع أسعار الذهب وسط حالة ترقب لقرارات الفيدرالي الأمريكي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
حصاد اليوم
منها خطر الإصابة بسرطان القولون

صعود السلالم يقي من خطر الإصابة بـ 10 سرطانات

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٦ مساءً
صعود السلالم يقي من خطر الإصابة بـ 10 سرطانات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت بعض الدراسات العلمية، أن صعود السلالم له فوائد متعددة، وممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة بشكل منتظم يوميًا مفيد بشكل قوي لصحة الإنسان، فضلا عن تعزيز ثقة الشخص بنفسه، ويسميه بعض الأشخاص (غذاء الروح)، بالإضافة إلى العديد من الفوائد الأخرى.

فوائد النشاط البدني

ويساعد النشاط البدني في التحكم في وزن الجسم، كما يعزز لياقة القلب والأوعية الدموية، ومفيد للصحة النفسية والاجتماعية.

قد يهمّك أيضاً
30 سيارة رياضية من جدة إلى عسير للتعريف بالوجهات السياحية

30 سيارة رياضية من جدة إلى عسير للتعريف بالوجهات السياحية

خالد عبدالرحمن يفتح حسابًا بالفيس بوك لأجل عيون الأردنيين

خالد عبدالرحمن يفتح حسابًا بالفيس بوك لأجل عيون الأردنيين

وقدمت منظمة الصحة العالمية عدة نصائح للبالغين بممارسة 150 دقيقة على الأقل من الأنشطة البدنية الهوائية المعتدلة الشدة كل أسبوع.

اختبار السلالم يكشف عن أمراض القلب في دقيقة ونصف

صعود السلالم

ويعتبر تسلق السلالم من الممارسات العادية في الحياة التي تحتوي على النشاط البدني، ويفضله كثير من الناس بسبب إمكانية الوصول إليه بسهولة، وخصوصا الأشخاص المستقرين،.

ويحمي صعود السلالم بشكل منتظم من الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.

كما أثبتت الدراسات أن صعود السلالم، يعزز كذلك من وظائف القلب والرئة ويحسن الدورة الدموية.

5 فوائد لا تصدق لـ صعود السلالم (4)
رياضة تسلق السلالم

سرطان القولون

وبحسب الدراسات، فإنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، كما يقلل من ارتفاع ضغط الدم والسكري.

كما يحد من خطر الإصابة بسرطان القولون، ومن فرصة الإصابة بالأمراض ويزيد من الكفاءة في العمل.

كما يحول دون خطر الإصابة بهشاشة العظام، ويقوي العضلات، ويساهم في حرق دهون الجسم.

اختبار السلالم يكشف عن أمراض القلب في دقيقة ونصف

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وصول أكثر من 505 آلاف حاج إلى المدينة المنورة
السعودية اليوم

وصول أكثر من 505 آلاف حاج إلى...

السعودية اليوم
في ثوبه الجديد .. الدوري السعودي للمحترفين يُجمع العالم بصفقاته الخيالية
الرياضة

في ثوبه الجديد .. الدوري السعودي للمحترفين...

الرياضة
تفاصيل عرض الهلال لضم عثمان ديمبلي
الرياضة

تفاصيل عرض الهلال لضم عثمان ديمبلي

الرياضة
الهلاليون عن نيمار: الصفقة الأعظم بالدوري السعودي
آخر الاخبار

الهلاليون عن نيمار: الصفقة الأعظم بالدوري السعودي

آخر الاخبار
الشرطة يُمطر شباك السد القطري برباعية ويعبر لنصف النهائي
الرياضة

الشرطة يُمطر شباك السد القطري برباعية ويعبر...

الرياضة
لمحة تراثية تصنعها سيارات مهرجان بيت حائل
السعودية اليوم

لمحة تراثية تصنعها سيارات مهرجان بيت حائل

السعودية اليوم
48 وظيفة شاغرة عبر برنامج العمل عن بعد
حصاد اليوم

48 وظيفة شاغرة عبر برنامج العمل عن...

حصاد اليوم
إحباط عمليتين لتهريب القات في جازان
أخبار أمنية

إحباط عمليتين لتهريب القات في جازان

أخبار أمنية