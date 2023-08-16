صعود السلالم يقي من خطر الإصابة بـ 10 سرطانات

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أكدت بعض الدراسات العلمية، أن صعود السلالم له فوائد متعددة، وممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة بشكل منتظم يوميًا مفيد بشكل قوي لصحة الإنسان، فضلا عن تعزيز ثقة الشخص بنفسه، ويسميه بعض الأشخاص (غذاء الروح)، بالإضافة إلى العديد من الفوائد الأخرى.
ويساعد النشاط البدني في التحكم في وزن الجسم، كما يعزز لياقة القلب والأوعية الدموية، ومفيد للصحة النفسية والاجتماعية.
وقدمت منظمة الصحة العالمية عدة نصائح للبالغين بممارسة 150 دقيقة على الأقل من الأنشطة البدنية الهوائية المعتدلة الشدة كل أسبوع.
ويعتبر تسلق السلالم من الممارسات العادية في الحياة التي تحتوي على النشاط البدني، ويفضله كثير من الناس بسبب إمكانية الوصول إليه بسهولة، وخصوصا الأشخاص المستقرين،.
ويحمي صعود السلالم بشكل منتظم من الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.
كما أثبتت الدراسات أن صعود السلالم، يعزز كذلك من وظائف القلب والرئة ويحسن الدورة الدموية.
وبحسب الدراسات، فإنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، كما يقلل من ارتفاع ضغط الدم والسكري.
كما يحد من خطر الإصابة بسرطان القولون، ومن فرصة الإصابة بالأمراض ويزيد من الكفاءة في العمل.
كما يحول دون خطر الإصابة بهشاشة العظام، ويقوي العضلات، ويساهم في حرق دهون الجسم.