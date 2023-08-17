صفقات النصر أقل من نصف مليار والحصيلة بطولة

لا يزال النصر، أحد أندية صندوق الاستثمارات السعودي، يبحث عن النواقص الفنية التي يحتاجها الفريق لتعزيزه بعد النتيجة السلبية التي حققها الفريق في الجولة الأولى من دوري روشن للمحترفين بالخسارة أمام الاتفاق بهدفين مقابل هدف.

وتقل مصروفات النصر عن غريمه التقليدي الهلال قرابة 60% مما صرفه الزعيم في سوق الانتقالات التاريخي والنهضة التي تشهدها الكرة السعودية خلال الموسم الحالي.

النصر يضم أليكس بـ 4.6 مليون يورو

وضم النصر أليكس تيليس من مانشستر يونايتد مقابل 4.6 مليون يورو كأقل المصروفات التي دفعها النصر دون احتساب عقد اللاعب.

وبدأ النصر في تعزيز خط الوسط بالتعاقد مع مارسيلو بروزفيتش مقابل 18 مليون يورو قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي ثم سيكو فوفانا من لينس الفنرسي مقابل 25 مليون يورو وساديو ماني مقابل 30 مليون يورو قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني.

وبلغت إجمالي مصروفات النصر قرابة 78 مليون يورو في شراء عقود 4 لاعبين؛ أي ما يعادل 319 مليون و712 ألف ريال.

وكان النصر قد حسم بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية أمام غريمه التقليدي الهلال بنتيجة هدفين لهدف، ليحصد أول ثمار الصفقات الجديدة إذ شارك جميع الوافدين الجدد في اللقاء الذي كان نجمه رونالدو بقلب الطاولة من هدف دون رد إلى هدفين لهدف قبل خروجه مصابًا.