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قادوا الفريق للتأهل إلى النهائي

صفقات الهلال تخطف الأنظار بالبطولة العربية

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٤١ مساءً
صفقات الهلال تخطف الأنظار بالبطولة العربية
المواطن - فريق التحرير

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ظهرت الصفقات الجديدة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز، خلال مشاركتها الرسمية الأولى ضمن منافسات البطولة العربية 2023 “كأس الملك سلمان للأندية”.

تألق صفقات الهلال

وتعاقد نادي الهلال مع 4 صفقات عالمية في الميركاتو الصيفي، وهي؛ السنغالي كاليدو كوليبالي “تشيلسي”، البرازيلي مالكوم “زينيت بطرسبورج”، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش “لاتسيو” والبرتغالي روبن نيفيز “وولفرهامبتون”.

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سافيتش
سافيتش – المصدر @Alhilal_FC

وقدم كوليبالي مستوى مميزًا مع الأزرق، ومنح الدفاع صلابة كبيرة، نظرًا لخبراته وقوته البدنية والفنية، فيما شارك مالكوم في مباراتي الاتحاد والشباب بالأدوار الإقصائية في البطولة العربية، ونجح في تسجيل هدفين.

مالكوم
مالكوم – المصدر @Alhilal_FC

وشارك سافيتش في 4 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ونجح في تسجيل هدفين وصنع هدف آخر، وخاض روبن نيفيز 5 مواجهات، وساهم في إحراز 4 أهداف، حيث هز الشباك مرة وقدم 3 تمريرات حاسمة.

روبن نيفيز
نيفيز – المصدر @Alhilal_FC

الأزرق إلى النهائي

ولعب الهلال ضد الشباب بالأمس ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة العربية، وانتهت المباراة بفوز الأزرق بثلاثة أهداف مقابل هدف، رغم خوضه المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 24، لطرد عبدالله المعيوف.

وضرب الزعيم موعدًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في نهائي البطولة العربية 2023 المقرر إقامته، مساء يوم السبت المقبل، وذلك بعدما نجح العالمي في الإطاحة بالشرطة العراقي بهدف دون رد.

الهلال
لاعبو الفريق في البطولة العربية – المصدر @UAFAAC

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