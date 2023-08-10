صفقات الهلال تخطف الأنظار بالبطولة العربية

ظهرت الصفقات الجديدة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز، خلال مشاركتها الرسمية الأولى ضمن منافسات البطولة العربية 2023 “كأس الملك سلمان للأندية”.

تألق صفقات الهلال

وتعاقد نادي الهلال مع 4 صفقات عالمية في الميركاتو الصيفي، وهي؛ السنغالي كاليدو كوليبالي “تشيلسي”، البرازيلي مالكوم “زينيت بطرسبورج”، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش “لاتسيو” والبرتغالي روبن نيفيز “وولفرهامبتون”.

وقدم كوليبالي مستوى مميزًا مع الأزرق، ومنح الدفاع صلابة كبيرة، نظرًا لخبراته وقوته البدنية والفنية، فيما شارك مالكوم في مباراتي الاتحاد والشباب بالأدوار الإقصائية في البطولة العربية، ونجح في تسجيل هدفين.

وشارك سافيتش في 4 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ونجح في تسجيل هدفين وصنع هدف آخر، وخاض روبن نيفيز 5 مواجهات، وساهم في إحراز 4 أهداف، حيث هز الشباك مرة وقدم 3 تمريرات حاسمة.

الأزرق إلى النهائي

ولعب الهلال ضد الشباب بالأمس ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة العربية، وانتهت المباراة بفوز الأزرق بثلاثة أهداف مقابل هدف، رغم خوضه المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 24، لطرد عبدالله المعيوف.

وضرب الزعيم موعدًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في نهائي البطولة العربية 2023 المقرر إقامته، مساء يوم السبت المقبل، وذلك بعدما نجح العالمي في الإطاحة بالشرطة العراقي بهدف دون رد.