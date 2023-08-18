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بعد تعاقده مع نيمار وياسين بونو

صفقات الهلال تُبعده عن المنافسين بـ10 سنوات

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٤ مساءً
صفقات الهلال تُبعده عن المنافسين بـ10 سنوات
المواطن - فريق التحرير

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نجحت إدارة نادي الهلال في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالعديد من الصفقات القوية، وفي مقدمتهم النجم البرازيلي نيمار، ليكون صاحب أفضل استقطابات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صفقات الهلال مميزة

وأكد النقاد الرياضيون عبر برنامج “الديوانية”، أن التعاقدات الجديدة أبعدت الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عن أقرب منافسيه، وقال عبدالله خوقير: “الزعيم يجلب أفضل اللاعبين لأنه ينافس على البطولات”.

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أبها والهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

وعلق فواز الشريف قائلًا: الهلال لديه غرفة عمليات محصنة سرية يتم بها بناء الفريق، وسيفرق 10 سنوات قادمة وأقرب نادي له الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر”.

وواصل فواز الشريف، قائلًا: “الزعيم فارق عن بقية الأندية، وباستقطاباته يريد أن يفرق عنها مدة 10 سنوات، وأي فريق يلعب بدون مدافع قائد فهو فريق يطلق النار على نفسه”.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @UAFAAC

نيمار وبونو أحدث الصفقات

وتعاقد الهلال مع عدد من الصفقات العالمي هذا الصيف، وهم؛ البرتغالي روبن نيفيز، قادمًا من وولفرهامبتون، السنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي، البرازيلي مالكوم من زينيت بطرسبورج، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من لاتسيو.

روبن نيفيز
نيفيز – المصدر @Alhilal_FC

وأشعل الأزرق أجواء الميركاتو الصيفي خلال اليومين الماضيين بالتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، وحارس مرمى إشبيلية والمنتخب المغربي الأول لكرة القدم، ياسين بونو.

نيمار هلالي
نيمار – المصدر @Alhilal_FC

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