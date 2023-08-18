صفقات الهلال تُبعده عن المنافسين بـ10 سنوات

نجحت إدارة نادي الهلال في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالعديد من الصفقات القوية، وفي مقدمتهم النجم البرازيلي نيمار، ليكون صاحب أفضل استقطابات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صفقات الهلال مميزة

وأكد النقاد الرياضيون عبر برنامج “الديوانية”، أن التعاقدات الجديدة أبعدت الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عن أقرب منافسيه، وقال عبدالله خوقير: “الزعيم يجلب أفضل اللاعبين لأنه ينافس على البطولات”.

وعلق فواز الشريف قائلًا: الهلال لديه غرفة عمليات محصنة سرية يتم بها بناء الفريق، وسيفرق 10 سنوات قادمة وأقرب نادي له الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر”.

وواصل فواز الشريف، قائلًا: “الزعيم فارق عن بقية الأندية، وباستقطاباته يريد أن يفرق عنها مدة 10 سنوات، وأي فريق يلعب بدون مدافع قائد فهو فريق يطلق النار على نفسه”.

نيمار وبونو أحدث الصفقات

وتعاقد الهلال مع عدد من الصفقات العالمي هذا الصيف، وهم؛ البرتغالي روبن نيفيز، قادمًا من وولفرهامبتون، السنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي، البرازيلي مالكوم من زينيت بطرسبورج، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من لاتسيو.

وأشعل الأزرق أجواء الميركاتو الصيفي خلال اليومين الماضيين بالتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، وحارس مرمى إشبيلية والمنتخب المغربي الأول لكرة القدم، ياسين بونو.