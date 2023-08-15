Icon

وظائف شاغرة لدى شركة ساهر Icon أزمة لـ نادي الشباب بعد إصابة حسان تمبكتي Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة الهند Icon 124 ألف ساعة تطوعية قدمها متطوعون ومتطوعات بالهلال الأحمر بمكة Icon الرياض تكمل استعداداتها لاستضافة بطولة رفع الأثقال العالمية Icon الرحيل ينتظر ميشايل بعد مشادته مع محمد البريك Icon تعليم النماص يحتفي بالمتميزين في الدورة الرابعة لمبادرة وقفة إجلال Icon إنقاذ معتمر إندونيسي من أزمة تنفسية حادة بمكة Icon الاتحاديون لـ أنمار : هناك نقص بالفريق ومنصور البلوي وصلنا العالمية من قبل Icon تقنية جديدة لمراقبة الغطاء النباتي وحمايته Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
السعودية اليوم
حصاد اليوم
على 730 ألف سهم من أسهم شركة أرامكو

صفقة خاصة في سوق الأسهم بقيمة 25 مليون ريال

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٠ مساءً
صفقة خاصة في سوق الأسهم بقيمة 25 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهد سوق الأسهم السعودية “تداول”، اليوم الثلاثاء، تنفيذ صفقة خاصة على 730 ألف سهم من أسهم شركة أرامكو بسعر 34.45 ريال للسهم، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 25.1 مليون ريال.

الأسهم السعودية

وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 122.03 نقطة ليقفل عند مستوى 11546.15 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.

قد يهمّك أيضاً
توضيح من اتحاد الغرف بشأن مزاعم خروج 458 ألف منشأة من السوق السعودي

توضيح من اتحاد الغرف بشأن مزاعم خروج 458 ألف منشأة من السوق...

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 231 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 139 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 74 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سينومي ريتيل، وعذيب للاتصالات، ودار المعدات، والأبحاث والإعلام، والعربية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ملاذ للتأمين، وذيب، وطيبة، والعالمية، والمتحدة للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 9.94%.

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رونالدو يضيف ثاني أهداف النصر في شباك الهلال
الرياضة

رونالدو يضيف ثاني أهداف النصر في شباك...

الرياضة
برعاية الملك سلمان.. المؤتمر الإسلامي الدولي “تواصل وتكامل” ينطلق غدًا في مكة
السعودية اليوم

برعاية الملك سلمان.. المؤتمر الإسلامي الدولي “تواصل...

السعودية اليوم
النصر يحسم صفقة أليكس تيليس
الرياضة

النصر يحسم صفقة أليكس تيليس

الرياضة
الحروب العبثية يشعلها الأقوياء ويعاني من عذاباتها الآخرون
السعودية اليوم

الحروب العبثية يشعلها الأقوياء ويعاني من عذاباتها...

السعودية اليوم
إخلاء الكونجرس وتعزيزات أمنية بعد سماع إطلاق نار
العالم

إخلاء الكونجرس وتعزيزات أمنية بعد سماع إطلاق...

العالم
كوريا الشمالية تطلق صاروخين قبيل ذكرى انتهاء الحرب الكورية
العالم

كوريا الشمالية تطلق صاروخين قبيل ذكرى انتهاء...

العالم
محمية الملك سلمان ترفع الوعي المجتمعي بأهمية التوازن البيئي
السعودية اليوم

محمية الملك سلمان ترفع الوعي المجتمعي بأهمية...

السعودية اليوم
صورة تذكارية تجمع ولي العهد وقادة مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى
السعودية اليوم

صورة تذكارية تجمع ولي العهد وقادة مجلس...

السعودية اليوم