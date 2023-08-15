صفقة خاصة في سوق الأسهم بقيمة 25 مليون ريال

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شهد سوق الأسهم السعودية “تداول”، اليوم الثلاثاء، تنفيذ صفقة خاصة على 730 ألف سهم من أسهم شركة أرامكو بسعر 34.45 ريال للسهم، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 25.1 مليون ريال.
وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 122.03 نقطة ليقفل عند مستوى 11546.15 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 231 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 139 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 74 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات سينومي ريتيل، وعذيب للاتصالات، ودار المعدات، والأبحاث والإعلام، والعربية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ملاذ للتأمين، وذيب، وطيبة، والعالمية، والمتحدة للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 9.94%.