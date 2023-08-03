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صفقة خامسة يريدها جمهور النصر بعد ضم ماني

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٦ مساءً
صفقة خامسة يريدها جمهور النصر بعد ضم ماني
المواطن - محمد سمعه

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طلب جمهور النصر من إدارة مسلي آل معمر، التحرك والتعاقد مع صفقة أجنبية خامسة للفريق الكروي الأول، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

4 صفقات لـ النصر حتى الآن

وكان أصفر الرياض نجح حتى الآن في ضم كل من البرازيلي أليكس تيليس والإيفواري سيكو فوفونا والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بالإضافة إلى ضم السنغالي ساديو ماني أول أمس الثلاثاء.

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ودشن جمهور أصفر الرياض وسم بعنوان “أوتافيو مطلب نصراوي” في إشارة منهم إلى رغبتهم بضم البرتغالي أوتافيو إدميلسون لاعب فريق بورتو البرتغالي.

وقال الصحفي الإيطالي رودي جاليتي عبر حسابه في “تويتر”: إن اللاعب أوتافيو وافق على البنود الشخصية للانضمام إلى النصر بعد أسبوع واحد من المفاوضات.

أوتافيو
أوتافيو – المصدر @RudyGaletti

وأضاف جاليتي أن الفريق البرتغالي لا يرغب في جعل اللاعب يرحل بكل سهولة إلى نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان أوتافيو صاحب الـ 28 عامًا وُلد في البرازيل لكنه تخلى عن الجنسية البرازيلية وفضّل تمثيل البرتغال حيث لعب مع منتخب البرتغال الأول منذ عام 2021 وشارك في مونديال قطر الأخير.

ويستطيع أوتافيو اللعب كجناح وكخط وسط مهاجم، كما يلعب مع فريق بورتو منذ عام 2014.

ملخص مباراة النصر والزمالك

وكان أصفر الرياض تأهل لربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية اليوم، بعد التعادل مع الزمالك المصري بهدف لكل فريق، حيث بدأت المباراة التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف بشكل سريع، ونجح الفريق الأبيض في هز الشباك بعد مرور 6 دقائق فقط، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

أوتافيو لاعب بورتو

ورد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر سريعًا، ونجح في هز الشباك عند الدقيقة التاسعة عن طريق عبدالرحمن غريب، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل أيضًا، لتستمر محاولات الفريقين للتسجيل.

وكاد سيف الدين الجزيري أن يسجل الهدف الأول من رأسية مميزة عند الدقيقة 33، إلا أن حارس المرمى نواف العقيدي تألق وأبعدها، وواصل الفريقان المحاولات، دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتعادل النصر والزمالك سلبيًّا.

وفي الشوط الثاني، سجل أحمد سيد زيزو هدف التقدم لـ الزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 53.

ثم نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في إحراز هدف التعادل لـ أصفر الرياض من ضربة رأسية في الدقيقة الـ 88.

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