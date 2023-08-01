صفقة فابينيو تحدد موعد مغادرة طارق حامد لـ الاتحاد

أعلن نادي الاتحاد أمس الاثنين، عن التعاقد مع اللاعب البرازيلي فابينيو لتدعيم خط الوسط الدفاعي في الفريق الكروي الأول مع وجود المصري طارق حامد والفرنسي نغولو كانتي.

وأصبحت نسبة رحيل حامد كبيرة عن العميد بعد ضم فابينيو وكانتي، حيث ذكرت أنباء في الأيام القليلة الماضية أن نادي الوحدة السعودي يفكر في ضم حامد في حال قرر مغادرة الاتحاد بعد نهاية البطولة العربية في منتصف أغسطس الجاري، كذلك يفكر الزمالك المصري في إعادة اللاعب مرة أخرى لصفوفه.

وكان طارق حامد تعرض لإصابة في الجانب الأيمن الوجه خلال مباراة الاتحاد والصفاقسي التونسي أول أمس الأحد في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

ونشر اللاعب المصري عبر حسابه في موقع “إكس”، صورًا له في المستشفى، وعلق قائلًا: “لحظة ممكن تغير كل حاجة.. أنا بخير الحمد لله”، وذلك بعد إعلان نادي الاتحاد عن خضوعه لعملية جراحية ناجحة.

إصابة لـ طارق حامد في الوجه

وكان طارق حامد، أُصيب في لقاء الصفاقسي بعد ركله في الوجه من قبل اللاعب حسين علي جاسم، ليتعرض لإصابة دامية، ويحصل لاعب الصفاقسي التونسي على بطاقة حمراء مباشرة، بعدما قام الحكم باللجوء إلى تقنية الفيديو.

ووقع فابينيو، على عقد الانضمام للعميد لمدة 3 مواسم بحضور أنمار الحائلي رئيس النادي وأحمد كعكي نائب رئيس النادي.

ويُعد نجم ليفربول السابق هو رابع صفقة يجريها الاتحاد في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد ضم الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نغولو كانتي واللاعب البرتغالي جوتا.

وقبل إتمام الصفقة، كان خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أكد عبر حسابه الخاص على موقع “إكس”، أن فابينيو اجتاز الفحص الطبي كلاعب في صفوف الاتحاد بنجاح يوم الجمعة الماضية.

وكانت المفاوضات بين ليفربول والاتحاد قد عادت إلى مسارها الصحيح، وتجددت المحادثات بين الأطراف مؤخرًا، بعدما كانت قد وصلت لطريق مسدود نتيجة اختلاف الناديين على شروط الدفع.

وأشارت تقارير إلى أن فابينيو انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بعدما رفع الأخير عرضه إلى 40 مليون جنيه إسترليني، وهو العرض الذي لاقى قبولًا لدى مسؤولي ليفربول.

وشارك النجم البرازيلي صاحب الـ29 عامًا، في 49 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في جميع البطولات بالموسم الرياضي الماضي، ولم يتمكن من هز الشباك، إلا أنه نجح في صناعة هدفين.