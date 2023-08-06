صفقة واحدة تضع إدارة الحائلي أمام الانتقادات

أبدت جماهير نادي الاتحاد غضبها؛ وذلك بسبب إحدى الصفقات التي تعاقدت معها إدارة أنمار الحائلي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان العميد نجح حتى الآن في ضم الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نغولو كانتي، بالإضافة إلى البرتغالي جوتا والبرازيلي فابينيو.

اللاعب البرتغالي لم ينجح حتى الآن في فرض نفسه على التشكيلة الأساسية للعميد حيث لم يظهر بالأداء الفني المقنع منذ بداية مباريات الاتحاد في البطولة العربية حتى الخروج من دور ربع النهائي أمس.

وطالبت جماهير العميد برحيل كل الأجانب المتواجدين في النادي حاليًّا ومنهم جوتا مع الإبقاء على كانتي وبنزيما والبرازيلي فابينيو الذي لم يشارك حتى الآن، كون اسمه غير مدرج في قائمة الفريق الذي شارك في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

سبب انتقاد الحائلي ومجلس إدارته

وتوجهت جماهير العميد بالانتقاد إلى إدارة الحائلي بسبب عدم استغلال دعم صندوق الاستثمارات العامة السعودي في جلب صفقات تفيد الفريق على المدى البعيد، خاصة أن نمر جدة سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية كممثل عن السعودية في ديسمبر المقبل.

وكان اسم اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله ارتبط بالرحيل عن الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتشير التقارير إلى أن النجم المغربي قد يرحل إلى الدوري القطري في ظل اهتمام نادي الريان بالتعاقد معه، كما أن بعض الجماهير الشبابية أعربت عن رغبتها في ضم النجم المغربي في حال غادر الاتحاد لتعويض رحيل الأرجنتيني كريستيان جوانكا.