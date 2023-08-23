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صندوق “الأهلي ريت 1” يوزع أرباحاً بقيمة 34.4 مليون ريال

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٥ صباحاً
صندوق “الأهلي ريت 1” يوزع أرباحاً بقيمة 34.4 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة الأهلي المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الأهلي ريت (1) عن الفترة من 1 يناير 2023م إلى 30 يونيو 2023م، بإجمالي 34.37 مليون ريال على أساس 137.5 مليون وحدة قائمة.

قيمة الأرباح

وأوضحت شركة الأهلي المالية، في بيان على “تداول”، اليوم الأربعاء، أن قيمة الربح الموزع تبلغ 0.25 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هي 2.5%.

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وتبلغ نسبة التوزيع 2.4% من صافي قيمة الأصول حسب القيمة العادلة كما في تاريخ 30 يونيو 2023.

أحقية توزيع الأرباح

وأضافت أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون لمالكي الوحدات، وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023م (نهاية يوم التداول، يوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023م).

وأشارت الشركة، إلى أنه سيتم دفع التوزيعات خلال 30 يوم عمل بعد تاريخ الاستحقاق.

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