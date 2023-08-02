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طرحت نحو 58.2 مليون سهم عادي جديد

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعزز حصته في “أستون مارتن”

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٣ صباحاً
صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعزز حصته في “أستون مارتن”
المواطن - فريق التحرير

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استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة أكبر في شركة “أستون مارتن” البريطانية لصناعة السيارات الرياضية الفاخرة، بعدما طرحت نحو 58.2 مليون سهم عادي جديد بسعر 371 بنسًا للسهم.

طرح أسهم لسداد الديون

جمعت “أستون مارتن لاغوندا غلوبال هولدينغز” (Aston Martin Lagonda Global Holdings) 216 مليون جنيه إسترليني (277 مليون دولار) عبر بيع أسهم جديدة، في وقت تتطلع فيه مصنعة السيارات الفاخرة البريطانية لسداد ديون مرتفعة الفائدة وجمع الأموال لإستراتيجيتها للتحول إلى السيارات الكهربائية.

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قالت “أستون مارتن” في بيان، اليوم الثلاثاء: إنها طرحت نحو 58.2 مليون سهم عادي جديد بسعر 371 بنسًا للسهم. ووافق كبار الداعمين، بما في ذلك كونسورتيوم “ييو تري” (Yew Tree) التابع لرئيس مجلس الإدارة لورانس سترول، و”صندوق الاستثمارات العامة“، و”جيلي إنترناشيونال” (Geely International) و”مرسيدس بنز غروب” على الشراء.

أستون مارتن تسعى لسداد ديونها

أوضح سترول في بيان في وقت متأخر من يوم أمس الاثنين، أن هذه الخطوة ستسمح لـ”أستون مارتن” باسترداد أغلى ديونها، وأن تحقق تدفقًا نقديًّا حرًّا مستدامًا إيجابيًّا.

تبذل مصنعة السيارات جهودًا تهدف إلى العودة إلى الربح تتضمن زيادات متتالية في رأسمالها. في الأسبوع الماضي، كشفت “أستون مارتن” عن تسجيل أرباح خلال الربع الثاني فاقت توقعات المحللين، لكنها تركت تقديراتها للعام بأكمله دون تغيير.

انخفاض أسهم أستون مارتن

انخفض سهم “أستون مارتن” 2.9% في التعاملات بلندن، إذ يمثل سعر طرح الأسهم الجديد خصمًا بـ6.2% عن سعر إغلاق يوم الاثنين.

قالت “أستون مارتن” في يونيو: إنها اتفقت على شراكة في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية مع شركة “لوسيد غروب”، المدعومة أيضًا من الصندوق السيادي السعودي. وكانت المشكلات المالية طويلة الأمد التي تواجهها الشركة قد أدت إلى تزايد اعتمادها على شركاء في التكنولوجيا التي يعتبرها صانعو السيارات الآخرون جوهر منتجاتهم.

عمِل “باركليز” و”جيه بي مورجان كازينوف” (JPMorgan Cazenove) كمنسقين عالميين مشتركين ومديري سجل مشتركين في الطرح.

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