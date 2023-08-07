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تركز على نمط الحياة للأجيال المستقبلية بـ 6 خدمات رئيسية

صندوق الاستثمارات يطلق شركة كياني لتعزيز نمط الحياة الصحية

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤١ مساءً
صندوق الاستثمارات يطلق شركة كياني لتعزيز نمط الحياة الصحية
المواطن - واس

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق شركة “كياني”، الشركة المتكاملة لتعزيز وإلهام الحياة الصحية للمرأة في المملكة.

وستركّز شركة “كياني” التي ترأس صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان مجلس إدارتها، على صحّة ونمط الحياة للأجيال المستقبلية من خلال ست خدمات رئيسية، تشمل اللياقة البدنية، والملابس الرياضية، والعناية الشخصية والعلاجية، والتغذية والتشخيص، والأكل الصحي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي.

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وتهدف “كياني” إلى الاهتمام بكل ما يخص المرأة في مختلف خدماتها، وبشكل خاص بالصحة النفسية، والجسدية، والاجتماعية. وتسعى الشركة للوصول إلى أكثر من مليون مستفيدة من أجل الإسهام في استحداث مجتمع حيوي تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

استراتيجية الصندوق

ويأتي إطلاق شركة كياني تماشياً مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الهادفة إلى تمكين القطاعات الواعدة، وتوطين التقنيات، وتمكين القطاع الخاص، وتنويع مصادر دخل الاقتصاد المحلي، والإسهام في تحسين جودة الحياة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وستقدّم الشركة خدمات إلكترونية على أعلى المستويات العالمية، لتشكل ربط سلس بين الخدمات المباشرة والرقمية، سعياً للوصول بأفضل الخدمات لفئة واسعة من المستفيدات. وستعمل على تمكين قطاعات الصحة، والرفاهية، واللياقة البدنية في المملكة، والإسهام في تطويرهم من خلال التعاون مع القطاع الخاص، بما يدعم المنظومة الاقتصادية المحلية.

استحدث فرص الاستثمار

وقال مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ صندوق الاستثمارات العامة رائد إسماعيل:”تهدف شركة كياني إلى استحداث العديد من الفرص الاستثمارية في قطاع اللياقة البدنية والرفاهية في المملكة، الذي تقدر قيمته حالياً بأكثر من 16 مليار ريال، ونحن سعداء اليوم بدخول الصندوق في قطاع يهتم بشكل رئيسي في صحة ورفاهية المرأة، وستعمل شركة كياني بالتعاون مع القطاع الخاص لتقديم خدمات متكاملة تسهم في تمكين هذا القطاع، واستحداث مجتمع أكثر صحة وحيوية.”

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