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تهدف إلى تعزيز الاستدامة التنموية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية

صندوق الاستثمارات يعلن تأسيس الشركة السعودية لإدارة المرافق FMTECH

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٣ مساءً
صندوق الاستثمارات يعلن تأسيس الشركة السعودية لإدارة المرافق FMTECH
المواطن - فريق التحرير

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الخميس، عن تأسيس الشركة السعودية لإدارة المرافق “FMTECH” بهدف تحفيز النمو المستدام في قطاع إدارة المرافق المحلية والتركيز على تفعيل حلول فعالة من حيث التكلفة وإطالة العمر الافتراضي للمرافق والمنشآت.

الهدف من تأسيس الشركة

وتهدف الشركة إلى تعزيز الاستدامة التنموية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية في قطاع إدارة المرافق محلياً، وذلك من خلال التركيز على إدارة المرافق بما يسهم في خفض التكاليف، وإطالة العمر الافتراضي للمنشآت لمختلف مشاريع التطوير العقاري بالمملكة. كما ستعمل الشركة على تقديم خدمات استشارية من خلال استخدام أحدث التقنيات المتبعة في القطاع، كتطوير منصة رقمية موحدة لجمع البيانات الخاصة بالمرافق والعمل على الاستفادة منها.

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خدمات متنوعة ومتخصصة

وستقدم الشركة خدماتها المتنوعة والمتخصصة لإدارة المرافق لقطاعات استراتيجية وتنموية في الاقتصاد المحلي، مثل المؤسسات الصحية والمرافق الصناعية، والوجهات الترفيهية، ومرافق الطيران، والمؤسسات التعليمية، إضافةً إلى المجمعات التجارية، ومكاتب الأعمال، والأحياء السكنية وغيرها.

استراتيجية صندوق الاستثمارات

ويأتي تأسيس الشركة السعودية لإدارة المرافق FMTECH تماشياً مع استراتيجية الصندوق لإطلاق وتمكين القطاعات الواعدة، بهدف دعم التنوع الاقتصادي، وإيجاد حلول مستدامة، والعمل على توطين التقنيات ونقل المعرفة في المملكة.

 

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