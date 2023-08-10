روسيا تسقط 13 طائرة مسيرة بالقرب من القرم وموسكو صندوق الاستثمارات يعلن تأسيس الشركة السعودية لإدارة المرافق FMTECH مروجا الإمفيتامين المخدر في قبضة الشرطة بجدة حظر فيلم “باربي” في الكويت ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لـ الإنتاج الصناعي خلال يونيو بنسبة 0.5% عطارد يزين سماء السعودية ويشاهد بالعين المجردة ضبط مخالف لتهريبه 336 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر القنصلية السعودية في لوس أنجلوس لـ “المواطنين”: احذروا حرائق هاواي قتلى وجرحى في حرائق الغابات بجزر هاواي إنقاذ حياة 6 مرضى بأعضاء 3 مُتَوفين دماغيًا
أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الخميس، عن تأسيس الشركة السعودية لإدارة المرافق “FMTECH” بهدف تحفيز النمو المستدام في قطاع إدارة المرافق المحلية والتركيز على تفعيل حلول فعالة من حيث التكلفة وإطالة العمر الافتراضي للمرافق والمنشآت.
وتهدف الشركة إلى تعزيز الاستدامة التنموية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية في قطاع إدارة المرافق محلياً، وذلك من خلال التركيز على إدارة المرافق بما يسهم في خفض التكاليف، وإطالة العمر الافتراضي للمنشآت لمختلف مشاريع التطوير العقاري بالمملكة. كما ستعمل الشركة على تقديم خدمات استشارية من خلال استخدام أحدث التقنيات المتبعة في القطاع، كتطوير منصة رقمية موحدة لجمع البيانات الخاصة بالمرافق والعمل على الاستفادة منها.
وستقدم الشركة خدماتها المتنوعة والمتخصصة لإدارة المرافق لقطاعات استراتيجية وتنموية في الاقتصاد المحلي، مثل المؤسسات الصحية والمرافق الصناعية، والوجهات الترفيهية، ومرافق الطيران، والمؤسسات التعليمية، إضافةً إلى المجمعات التجارية، ومكاتب الأعمال، والأحياء السكنية وغيرها.
ويأتي تأسيس الشركة السعودية لإدارة المرافق FMTECH تماشياً مع استراتيجية الصندوق لإطلاق وتمكين القطاعات الواعدة، بهدف دعم التنوع الاقتصادي، وإيجاد حلول مستدامة، والعمل على توطين التقنيات ونقل المعرفة في المملكة.