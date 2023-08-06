صندوق الاستثمارات يعلن تأسيس شركة “سرج” للاستثمارات الرياضية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الأحد، عن تأسيس شركة “سرج” للاستثمارات الرياضية.

الهدف من شركة سرج

وأوضح الصندوق، في بيان له اليوم، أن “سرج” تهدف لتمكين قطاع الرياضة في السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتابع أن شركة “سرج” تستهدف الحصول على حقوق الملكية لإنشاء الفعاليات الرياضية الجديدة والاستثمار في الحقوق التجارية للبطولات الرياضية العالمية واستضافتها.

وفي وقت سابق، أكد صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الأحد، أن حجم الأصول المدارة عام 2022 بلغ : 2.23 تريليون ريال.

181 ألف وظيفة

وأوضح الصندوق، في بيان له اليوم: “أنه تم تحقيق 120 مليار ريال استثمارات في القطاعات الاستراتيجية وتوفير 181 ألف وظيفة جديدة ساهم الصندوق في خلقها خلال 2022”.

وأشار بيان صندوق الاستثمارات العامة، إلى أنه تم تأسيس 25 شركة جديدة للصندوق خلال العام 2022، مؤكدا أن الصندوق في وضع قوي ومتين لتحقيق مكانة عالمية.

من جهته أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان أن الصندوق عمل كمحرك للاقتصاد المحلي ومسهم في دفع عجلة التحول الاقتصادي.

القوة المالية للسعودية

وأضاف الرميان “قوتنا المالية مكنتنا من استغلال الفرص الاستثمارية بطريقة تكفل النمو المستدام”.

وبحسب الصندوق ارتفعت الإيرادات من الأنشطة غير الاستثمارية بنسبة 32% ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع إيرادات بعض الشركات التابعة المحلية، ويتماشى الارتفاع في تكلفة الإيرادات والمصاريف مع الارتفاع في الإيرادات من الأنشطة غير الاستثمارية مقارنة بالعام بالسابق إضافة إلى ذلك ارتفعت التكاليف والمصاريف المتعلقة بالمشاريع السعودية الكبرى.

عام حافل بالإنجازات

وتمكّن صندوق الاستثمارات العامة في عام 2022 من خلال استراتيجيته 2021-2025 في تحقيق تقدم ملموس في نمو حجم الأصول تحت الإدارة، بلغت 2234 مليار ريال، مسجلاً عاماً حافلاً بالإنجازات، شمل تنفيذ العديد من المبادرات الاستراتيجية وتأسيس شركات جديدة، ساهمت بتعزيز نمو الاقتصاد المحلي، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، لخلق مستقبل مستدامٍ وأكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.