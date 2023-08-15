تراجع معدل التضخم في السعودية 2.3% خلال يوليو تعليق تداول أسهم 5 شركات في السوق الرئيسية لجلسة واحدة صندوق التنمية العقارية يعلن عن وظائف شاغرة المدني: أمطار رعدية بمعظم المناطق حتى السبت 3 قطاعات عسكرية أمريكية بدون قادة لأول مرة في لتاريخ إحباط ترويج 19.728 قرصًا خاضعًا للتداول الطبي قريباً.. الدوري السعودي سيكون رقم واحد في العالم الإعصار لان يضرب غرب اليابان ويعطل خدمات النقل بالفيديو.. أمطار ورياح نشطة تسقط أعمدة كهرباء بالليث وظائف بالشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني
أعلن صندوق التنمية العقارية، عبر حسابه الرسمي بموقع (linkedin) عن طرح وظائف شاغرة في عدة مجالات – بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
1- مدير قسم الابتكار والتقنيات الناشئة.
(Section Manager, Innovation and Emerging Technologies)
2- أخصائي علم البيانات.
(Data Science Specialist)
3- أخصائي تطوير التطبيقات وتخطيط موارد المؤسسات.
(Specialist, Application Developer)
– للاطلاع على المتطلبات والمهام الوظيفية والتقديم على وظائف صندوق التنمية العقارية:
رابط التقديم: ( اضغط هنا )