صندوق التنمية العقارية يعلن عن وظائف شاغرة

أعلن صندوق التنمية العقارية، عبر حسابه الرسمي بموقع (linkedin) عن طرح وظائف شاغرة في عدة مجالات – بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- مدير قسم الابتكار والتقنيات الناشئة.

(Section Manager, Innovation and Emerging Technologies)

2- أخصائي علم البيانات.

(Data Science Specialist)

3- أخصائي تطوير التطبيقات وتخطيط موارد المؤسسات.

(Specialist, Application Developer)

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المتطلبات والمهام الوظيفية والتقديم على وظائف صندوق التنمية العقارية:

رابط التقديم: ( اضغط هنا )