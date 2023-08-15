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التقديم متاح للسعوديين فقط

صندوق التنمية العقارية يعلن عن وظائف شاغرة

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٥ صباحاً
صندوق التنمية العقارية يعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن صندوق التنمية العقارية، عبر حسابه الرسمي بموقع (linkedin) عن طرح وظائف شاغرة في عدة مجالات – بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- مدير قسم الابتكار والتقنيات الناشئة.
(Section Manager, Innovation and Emerging Technologies)

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2- أخصائي علم البيانات.
(Data Science Specialist)

3- أخصائي تطوير التطبيقات وتخطيط موارد المؤسسات.
(Specialist, Application Developer)

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المتطلبات والمهام الوظيفية والتقديم على وظائف صندوق التنمية العقارية:

رابط التقديم: ( اضغط هنا )

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