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الحرب تأخذ منحنى مختلفًا في الشهور الأخيرة

صور الأقمار الصناعية تكشف استهداف كييف للقواعد العسكرية الروسية

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٤ مساءً
صور الأقمار الصناعية تكشف استهداف كييف للقواعد العسكرية الروسية
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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يبدو أن القوات الأوكرانية كثفت جهودها لإضعاف التفوق الجوي الروسي في الحرب من خلال مهاجمة القواعد التي تضم طائرات حربية أسرع من الصوت في عمق الأراضي الروسية.

هجمات أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم اعتراض أربع طائرات بدون طيار أوكرانية فوق منطقتي موسكو وبريانسك الروسيتين في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.
ويمثل هذا أحدث هجوم في سلسلة من الهجمات الجوية الأوكرانية المزعومة على الأراضي الروسية في الأيام الأخيرة، بما في ذلك الهجوم على قاعدة جوية روسية تطالب بها كييف.

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الهجوم على قاعدة جوية روسية

قال متحدث باسم المخابرات الدفاعية الأوكرانية، أمس الاثنين، إن الهجوم على قاعدة شايكوفكا الجوية في منطقة كالوغا الروسية أدى إلى إلحاق أضرار بطائرة واحدة على الأقل.

وقالت كييف إنها نفذت ضربة بطائرة بدون طيار على قاعدة شايكوفكا الجوية العسكرية الروسية على بعد نحو 200 كيلومتر شمال شرق الحدود الأوكرانية، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرة بدون طيار أوكرانية أخرى ضربت مطار سولتسي العسكري في منطقة نوفغورود، على بعد مئات الكيلومترات شمال أوكرانيا.

صور الأقمار الصناعية

وتظهر صور بالأقمار الصناعية ما حدث بإحدى القواعد الجوية الروسية، قبل وبعد الهجمات الأوكرانية، وكانت هيمنة موسكو على الأجواء بمثابة عقبة رئيسية أمام الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا.

وكانت القوات الأوكرانية تشق طريقها عبر  الدفاعات الجوية الروسية على طول الخطوط الأمامية في الأسابيع الأخيرة، من أجل تحقيق اختراق جديد وكسب نقاط جديدة بالحرب المستمرة منذ عامين.

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