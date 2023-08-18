صور رادارات الطقس تبين استمرار الأمطار على 5 مناطق

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كشف المركز الوطني للأرصاد، صور رادارات الطقس، حيث أشارت إلى توقعات باستمرار هطول الأمطار على 5 مناطق بالسعودية حتى ساعات المساء.
وقال المركز الوطني للأرصاد في منشور عبر منصة إكس، صور رادارات الطقس توضح استمرار هطول لأمطار المتوسطة إلى غزيرة يصحبها حبات البرد وخطر جريان السيول على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.
ولف المركز إلى أنه يتوقع أن تستمر الأمطار حتى ساعات المساء.
وكان المركز قد توقع في وقت سابق، أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.