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أملًا في إدخال الفرح على محبي القطط

صور لأول مقهى للقطط في قطاع غزة

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٣ صباحاً
صور لأول مقهى للقطط في قطاع غزة
المواطن - فريق التحرير

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افتتحت نعيمة معبد في قطاع غزة مقهى مياو كات كافيه هذا الأسبوع أملًا في إدخال بعض الفرح على محبي القطط وزيادة الوعي بتربية الحيوانات الأليفة التي أصبحت تحظى بشعبية متزايدة في المنطقة.

مقهى للقطط

ويعد هذا المقهى، هو الأول من نوعه في غزة، ومصمم بطابع القطط وبه مرايا ومزهريات بالإضافة إلى صور 14 قطة نزيلة في المقهى ويمكن للرواد، سواء بالغون أو أطفال، اللعب معها.

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واصطف طابور طويل من العملاء المتفائلين أول أمس الأحد مما دفع نعيمة إلى وضع طاولات ومقاعد إضافية للعائلات التي أحضرت أطفالها لخوض تجربة اللعب مع القطط مقابل 1.30 دولار لكل نصف ساعة.

ويمكن لأولياء الأمور الجلوس ومراقبة أطفالهم وهم يلعبون مع القطط من خلال حاجز زجاجي وهم يحتسون قهوتهم.

وقالت نعيمة: المشروع بسيط وفكرته بسيطة وأنا استلهمتها من شغفي بالقطط منذ الصغر.. أحببت أن أنقل شغفي إلى الآخرين.

وذكرت نعيمة أن القطط مضاد طبيعي للاكتئاب، وفي ناس كثير زيي بتحب القطط لكن مش عارفة تقتنيها في البيت، مش عارفة تلاقي وقت علشان تروح تستمتع فيها، فأنا عملت لهم هذا المكان علشان يجوا لو خمس دقائق في اليوم ينبسطوا ويفرغوا طاقاتهم السلبية ويروحوا على الدار وهما مبسوطين وعندهم طاقة إيجابية.

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