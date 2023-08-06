صياد ألماني يقتل نفسه بالخطأ

كشفت تقارير إعلامية، أن صيادًا ألمانيًّا تسبب في إزهاق روحه عن طريق الخطأ، إذ أصاب نفسه برصاصة أطلقها على ساقه من غير قصد.

صياد ألماني

وفي التفاصيل، توفي الصياد، الذي يقطن في ولاية مكلنبورغ-فوربومرن، من جراء تلك الحادثة المأساوية الغريبة.

وقال متحدث باسم الشرطة، اليوم: إن الرجل (60 عامًا) اتصل بزوجته مساء أمس، وأخبرها بأنه أطلق النار على نفسه.

وبحسب تصريحات الشرطة، في وقت سابق، لم يتحدد موقع الحادث على وجه الدقة.

خدمة الإنقاذ

وذكرت الشرطة في ألمانيا أن البحث عن الرجل بدأ بمشاركة خدمة الإنقاذ وأفراد إطفاء متطوعين والشرطة التي استعانت في البحث بمروحية.

وتابعت الشرطة أنه تم العثور على الصياد جثة هامدة عند حافة أحد الحقول، مشيرةً إلى أن قوات الإنقاذ حاولت إنعاشه لكن دون جدوى. وتوفي الرجل في مكان الحادث.