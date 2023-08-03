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تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المسال لأوروبا في يوليو

صيانة حقل ترول النرويجي ترفع أسعار الغاز بأوروبا

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٨ صباحاً
صيانة حقل ترول النرويجي ترفع أسعار الغاز بأوروبا
المواطن - فريق التحرير

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تسببت أعمال الصيانة الجارية حاليًا في حقل غاز ترول النرويجي في ارتفاع أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في تعاملات الأسواق الأوروبية اليوم.

ارتفاع أسعار الغاز

وساهمت الأعمال الجارية في حقل الغاز النرويجي إلى ارتفاعات بأكثر من التقديرات الأولية مع الحاجة إلى القيام بأعمال إضافية حتى يوم الخميس المقبل، في الوقت الذي تخضع فيه حقول نرويجية أخرى لأعمال الصيانة.

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تراجع إمدادات الغاز

وارتفع سعر العقود الهولندية القياسية بنسبة 6% بعد تراجعه أمس، وعندما يتراجع الطلب على الغاز تقليديّاً خلال فصل الصيف مع امتلاء مستودعات التخزين الأوروبية بأكثر من 80% من طاقتها؛ فإن أي اضطرابات غير مخططة للإمدادات – وبخاصة في فصل الشتاء- يمكن أن تعيد التذبذب إلى سوق الغاز مرة أخرى.

كذلك تراجعت إمدادات الغاز الطبيعي المسال لأوروبا خلال يوليو الماضي إلى أقل مستوياتها منذ أواخر عام 2021م، مع اتجاه المزيد من الشحنات إلى آسيا لارتفاع الأسعار هناك.

 

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