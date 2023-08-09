Icon

حلّ البرلمان والحكومة الباكستانية تمهيدًا للانتخابات Icon رئيس أركان النيجر: مستعدون للتخلي عن الدعم الأمريكي Icon بدء إيداع حساب المواطن لشهر أغسطس شاملًا الدعم الإضافي Icon 3.2 ملايين راكب عبر الطيران المدنيّ في موسم الحج Icon رابح صقر ينعي عضو فرقته سعد الهليل Icon بدء صيانة طريق الملك عبدالعزيز بالدمام Icon الأرصاد: رياح شديدة على الرايس وبدر وينبع غدًا Icon ضابط أمريكي: فشل الهجوم المضاد وروسيا تسيطر على خطوط المواجهة Icon ساديو ماني: الشرطة صعب علينا المباراة وأسعى لإسعاد الجمهور Icon ألمانيا تحظر تصدير المواشي إلى مصر لسبب غريب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
باءت جميع محاولات أوكرانيا بالفشل

ضابط أمريكي: فشل الهجوم المضاد وروسيا تسيطر على خطوط المواجهة

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣١ مساءً
ضابط أمريكي: فشل الهجوم المضاد وروسيا تسيطر على خطوط المواجهة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال ضابط المخابرات الأمريكية المتقاعد، سكوت ريتر: إن فشل الهجوم الأوكراني المضاد أدى إلى سيطرة روسيا الكاملة على خطوط المواجهة.

فشل الهجوم المضاد

وأردف ريتر في حديث على “يوتيوب” أن روسيا سيطرت على زمام المبادرة على طول خطوط التماس مع القوات الأوكرانية، التي تعاني من خسائر فادحة في الجنود والعتاد لا يمكن تعويضها.

قد يهمّك أيضاً
قصة سجين تاجر بالمخدرات: ضيعت حياتي بـ200 ألف ريال

قصة سجين تاجر بالمخدرات: ضيعت حياتي بـ200 ألف ريال

حريق في محطة وقود بسبب تهور قائد مركبة

حريق في محطة وقود بسبب تهور قائد مركبة

وتابع سكوت ريتر: “لقد فشل الهجوم الأوكراني المضاد، وتتكبد قوات كييف خسائر فادحة ويموت المئات منهم يوميًّا بشكل مأساوي، ولا يمكن فعل شيء الآن لتغيير هذه النتيجة وقلب الموازين”.

وأشار ريتر إلى أن قوات كييف لا تزال تحاول التقدم على طول الجبهة، لكن جميع محاولاتها باءت بالفشل ولم تقترب حتى من خطوط الدفاع الأولى للجيش الروسي.

ولفت إلى أن الجيش الروسي بدوره شرع في شن هجمات ناجحة على عدة جبهات أوكرانية على طول خطوط التماس.

وخلص إلى أن قوات كييف كانت تحاول طوال الصيف التقدم لمسافة تتراوح ما بين 100 و300 متر، بينما تقدمت روسيا 11 كيلومترًا باتجاه خاركوف في أقل من أسبوع واحد.

وانطلق الهجوم الأوكراني المضاد يوم 4 يونيو الماضي، على عدة محاور جنوبي دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، حيث كان التركيز الأكبر للهجوم على محور زابوروجيه.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمانة جدة تزيل مواقع عشوائية لتحضير المأكولات في الجامعة
السعودية اليوم

أمانة جدة تزيل مواقع عشوائية لتحضير المأكولات...

السعودية اليوم
هدف يدعم توظيف 201 ألف سعودي بالقطاع الخاص
السعودية اليوم

هدف يدعم توظيف 201 ألف سعودي بالقطاع...

السعودية اليوم
وزير الدفاع الإسرائيلي: التماسك الداخلي للجيش يتآكل
العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي: التماسك الداخلي للجيش يتآكل

العالم
أكثر من مليون سائح سنويًّا يقصدون متنزه المسقي في أبها
السعودية اليوم

أكثر من مليون سائح سنويًّا يقصدون متنزه...

السعودية اليوم
جمهور الهلال ينتظر ودية الكويت الكويتي
آخر الاخبار

جمهور الهلال ينتظر ودية الكويت الكويتي

آخر الاخبار
دواء هندي ملوث يقتل أطفال العراق
العالم

دواء هندي ملوث يقتل أطفال العراق

العالم
تنفيذ حكم القتل حدًا بمواطن قتل 3 أشخاص بينهم رجلا أمن في الرياض
أخبار أمنية

تنفيذ حكم القتل حدًا بمواطن قتل 3...

أخبار أمنية
انطلاق الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين دول الخليج وروسيا
السعودية اليوم

انطلاق الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين...

السعودية اليوم