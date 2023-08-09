ضباب على ينبع والرايس حتى الثامنة صباحًا

نبَّه المركز الوطني للأرصاد لليوم من ضباب خفيف على منطقة المدينة المنورة يشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3- 5) كم، على محافظة ينبع ومركز الرايس.

تفاصيل الحالة

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية صباحًا وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.

طقس اليوم

وفي وقت سابق، كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث توقع أن تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

أمطار متوسطة

وتوقعت الأرصاد هطول أمطار متوسطة ورياح نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول على محافظات الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب بمنطقة جازان، والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط ورجال ألمع بمنطقة عسير.

أمطار خفيفة ورياح شديدة

في سياق متصل، توقع مركز الأرصاد كذلك هطول أمطار خفيفة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ومحايل بمنطقة عسير، ورياحًا شديدة على أضم ونيسان بمكة المكرمة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن بمنطقة الباحة.