Icon

صناديق الخليج السيادية مؤهلة لاقتناص المزيد من الصفقات Icon قمة حاسمة لحماية أكبر غابة مطيرة بالعالم Icon 4 أدوات للتعامل مع مواد مكافحة آفات النخيل Icon هيكليًا وتنظيميًا وإداريًا.. الحرمان الشريفان على موعد مع التطوير المؤسسي Icon لحظة انهيار منزل في ولاية أمريكية جراء الفيضانات Icon تحلل جثث القتلى في السودان ومخاوف من تفشي الأوبئة Icon لقطات بالدرون للأعمال الإنشائية في مطار البحر الأحمر Icon مصدر دخل مميز لصناع المحتوى والصحفيين على إكس Icon انتقاد المطاعم على جوجل ماب قد يقودك للسجن Icon إضراب لسائقي سيارات الأجرة ومصرع 5 بجنوب إفريقيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تشمل تأثيراتها تدنيًا في الرؤية

ضباب على ينبع والرايس حتى الثامنة صباحًا

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٥ صباحاً
ضباب على ينبع والرايس حتى الثامنة صباحًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد لليوم من ضباب خفيف على منطقة المدينة المنورة يشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3- 5) كم، على محافظة ينبع ومركز الرايس.

تفاصيل الحالة

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية صباحًا وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.

قد يهمّك أيضاً
الأحساء والدمام الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية

الأحساء والدمام الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية

مصرع وإصابة أكثر من 110 باكستانيين جراء خروج قطار عن القضبان

مصرع وإصابة أكثر من 110 باكستانيين جراء خروج قطار عن القضبان

طقس اليوم

وفي وقت سابق، كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث توقع أن تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

أمطار متوسطة

وتوقعت الأرصاد هطول أمطار متوسطة ورياح نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول على محافظات الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب بمنطقة جازان، والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط ورجال ألمع بمنطقة عسير.

أمطار خفيفة ورياح شديدة

في سياق متصل، توقع مركز الأرصاد كذلك هطول أمطار خفيفة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ومحايل بمنطقة عسير، ورياحًا شديدة على أضم ونيسان بمكة المكرمة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن بمنطقة الباحة.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

هدايا وورود للمرضى المنومين في حفر الباطن
آخر الاخبار

هدايا وورود للمرضى المنومين في حفر الباطن

آخر الاخبار
بند الولاء يُجبر مبابي على البقاء في باريس سان جيرمان
الرياضة

بند الولاء يُجبر مبابي على البقاء في...

الرياضة
إطلاق اسم الشهيد الفريح على أحد شوارع رفحاء
السعودية اليوم

إطلاق اسم الشهيد الفريح على أحد شوارع...

السعودية اليوم
أرباح “دله الصحية” تتراجع إلى 53 مليون ريال بنسبة 23.7%
السوق

أرباح “دله الصحية” تتراجع إلى 53 مليون...

السوق
فابريزيو رومانو: صفقة انتقال ساديو ماني للنصر تمت
آخر الاخبار

فابريزيو رومانو: صفقة انتقال ساديو ماني للنصر...

آخر الاخبار
السعودية تسجل معدلات درجات حرارة أقل من العام الماضي
السعودية اليوم

السعودية تسجل معدلات درجات حرارة أقل من...

السعودية اليوم
بيع وتصفية أكثر من 300 عقار بـ 8 مناطق
السعودية اليوم

بيع وتصفية أكثر من 300 عقار بـ...

السعودية اليوم
مركز الأمير سلطان يتواصل مع قلب مريض عن بعد
السعودية اليوم

مركز الأمير سلطان يتواصل مع قلب مريض...

السعودية اليوم