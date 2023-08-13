ضبط قائد مركبة بالرياض وقف في منتصف الطريق

ضبط مرور منطقة الرياض قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يرتكب مخالفة الوقوف في منتصف الطريق وعرقلة حركة السير، معرضًا حياة الآخرين للخطر.

ونوهت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أنه تم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.