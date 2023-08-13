ضبط قائد مركبة بالرياض وقف في منتصف الطريق

عودة منسوبي التعليم اليوم استعدادًا للعام الدراسي الإنجاز السعودي لم يتوقف عند مؤشر التحول الرقمي للشركات جامعة حفر الباطن تعلن عن وظائف متعاونين للعام الجامعي 1445هـ اليوم.. انطلاق المؤتمر الإسلامي الدولي بمكة المكرمة “سعود الطبية” تحذر من أسباب انخفاض ضغط الدم الوضعي محمد بن سلمان سيحول الشرق الأوسط إلى أوروبا جديدة تقودها الرياض السعودية تسعى للانضمام لتحالف دولي لتصنيع طائرات الجيل السادس طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر لمدة يومين بعد مؤشر التحول الرقمي للشركات.. المملكة على خُطى التقدم التقني الدولي مؤتمر “التواصل” دليلاً.. المملكة تعزز مجالات اهتمامها بالإسلام والمسلمين حول العالم
ضبط مرور منطقة الرياض قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يرتكب مخالفة الوقوف في منتصف الطريق وعرقلة حركة السير، معرضًا حياة الآخرين للخطر.
ونوهت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أنه تم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.