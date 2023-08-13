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المرور أحاله إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات

ضبط قائد مركبة خالف الوقوف وعرقل السير في عسير

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٣ مساءً
ضبط قائد مركبة خالف الوقوف وعرقل السير في عسير
المواطن - فريق التحرير

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ضبط مرور منطقة عسير قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يرتكب مخالفة الوقوف في منتصف الطريق وعرقلة حركة السير، وعرض حياة الآخرين للخطر.

عرقل حركة السير

وقال المرور السعودي في منشور عبر منصة إكس، إن مرور منطقة عسير ضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يرتكب مخالفة الوقوف في منتصف الطريق وعرقلة حركة السير، معرضًا حياة الآخرين للخطر.

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تطبيق العقوبات

وأشار المرور إلى أنه تم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.

 

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