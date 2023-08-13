ضبط قائد مركبة خالف الوقوف وعرقل السير في عسير

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ضبط مرور منطقة عسير قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يرتكب مخالفة الوقوف في منتصف الطريق وعرقلة حركة السير، وعرض حياة الآخرين للخطر.
وقال المرور السعودي في منشور عبر منصة إكس، إن مرور منطقة عسير ضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يرتكب مخالفة الوقوف في منتصف الطريق وعرقلة حركة السير، معرضًا حياة الآخرين للخطر.
وأشار المرور إلى أنه تم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.