ضبط مروج بحائل وإحباط تهريب القات في جازان ضبط مخالفين استغلا الرواسب في تبوك الهلال والنصر.. السعودية انتصرت بقوتها الناعمة دور السعودية في نشر الوسطية والاعتدال يعزز الاستقرار والسلام العالميين تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات في تبوك انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 230.64 ريال وظائف إدارية لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أمطار غزيرة على عسير ونجران والمدينة حتى المساء جامعة القصيم تعلن عن وظائف تقنية للجنسين السفارة السعودية في مانيلا: الفلبين تطلق بوابة إلكترونية لتمديد التأشيرة وإلغائها
ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية، مواطنين مخالفين لنظام البيئة باستغلال الرواسب دون ترخيص، يعملان على آليتين تستخدمان في نقل الرمال وتجريف التربة في منطقة تبوك، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقها.
وحثّت القوات الخاصة للأمن والحماية على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.