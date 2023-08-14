ضبط مخالفين استغلا الرواسب في تبوك

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية، مواطنين مخالفين لنظام البيئة باستغلال الرواسب دون ترخيص، يعملان على آليتين تستخدمان في نقل الرمال وتجريف التربة في منطقة تبوك، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقها.

الإبلاغ

وحثّت القوات الخاصة للأمن والحماية على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.