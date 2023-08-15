ضبط مخالفين لاستغلالهما الرواسب في تبوك

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمين من الجنسية المصرية مخالفين لنظام البيئة باستغلال الرواسب دون ترخيص، يعملان على آليتين تستخدمان في نقل الرمال وتجريف التربة بمنطقة تبوك، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

الإبلاغ

وحثّت القوات الخاصة للأمن والحماية على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.