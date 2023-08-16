ضبط مخالفٍ لنقله حطبًا محليًا في عسير

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لنقله أكثر من (5) أمتار مكعبة من الحطب المحلّي في منطقة عسير.
وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، وجرى تسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.