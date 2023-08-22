ضبط يمنيين لتهريبهما 46 كجم من الحشيش بجازان ضبط مخالف بحوزته 33 طيرًا في محمية الملك سلمان 8 اشتراطات للعاملين في منشآت تداول الأغذية 1293 شقة سكنية في ضاحية خزام بمساحات تصل 179م ازدياد كثافة السحب الركامية الرعدية على مرتفعات 4 مناطق انطلاق مهرجان العلا للتمور سبتمبر المقبل ميناء جدة يحقق أعلى مناولة شهرية بـ 491 ألف حاوية دعاوى جزائية مرتقبة لمخالفي قطاع السيارات نيابةً عن ولي العهد.. وزير الخارجية يرأس وفد السعودية في حوار بريكس مستويات متقدمة لـ الموارد البشرية بتقييم أداء
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص في محمية الملك سلمان الملكية، بحوزته (33) طيرًا مصيدًا باستخدام الشبك، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وأوضحت القوات أن عقوبة استخدام الشباك والشباك الساقطة والمصائد والأشراك غرامة (100) ألف ريال، فيما تبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال، إضافة إلى العقوبة على كل طائر تم اصطياده.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.