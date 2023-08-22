ضبط مخالف بحوزته 33 طيرًا في محمية الملك سلمان

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص في محمية الملك سلمان الملكية، بحوزته (33) طيرًا مصيدًا باستخدام الشبك، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضحت القوات أن عقوبة استخدام الشباك والشباك الساقطة والمصائد والأشراك غرامة (100) ألف ريال، فيما تبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال، إضافة إلى العقوبة على كل طائر تم اصطياده.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.