ضبط مخالف لاصطياده دون ترخيص في المدينة المنورة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفًا لنظام البيئة؛ لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص في منطقة المدينة المنورة، بحوزته بندقية نارية، وبندقية هوائية، وذخيرة، ومنظار دربيل، و3 طيور مصيدة، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

غرامة 80 ألف ريال

وأوضحت القوات أن عقوبة استخدام الأسلحة النارية غرامة 80 ألف ريال، فيما تبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10 آلاف ريال.

اعتداء على البيئة

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق السعودية.