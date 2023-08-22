ضبط مخالف لاصطياده دون ترخيص في المدينة المنورة

لبنان يتسلم 3 مركبات بحرية من أمريكا ميلان يستهل مشواره في الدوري الإيطالي بثنائية في بولونيا وفاة مخترع الــ بي دي إف مواعيد التسجيل في اختبار التربوي العام للوظائف التعليمية زهراء الجابر تتحدى مرضها بالرسم وتحول المستشفى لمعرض فني ذهبي شبابي: لا أحترم قرار خالد الثنيان بالتفريط في تمبكتي لـ الهلال إسرائيل تقصف أهدافًا على مشارف دمشق محمد العنزي: الهلال ورئيس الشباب ارتكبوا مخالفات جسيمة بصفقة حسان تمبكتي كندا تشن هجومًا على فيسبوك بسبب الحرائق مشهد مؤثر لطالب من الصم يركض فرحًا لمدير الأيتام بعد أول يوم دراسة
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفًا لنظام البيئة؛ لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص في منطقة المدينة المنورة، بحوزته بندقية نارية، وبندقية هوائية، وذخيرة، ومنظار دربيل، و3 طيور مصيدة، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وأوضحت القوات أن عقوبة استخدام الأسلحة النارية غرامة 80 ألف ريال، فيما تبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10 آلاف ريال.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق السعودية.