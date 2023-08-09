ضبط مخالف لبيعه وتخزينه حطبًا محليًا

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة لبيعه وتخزينه أكثر من (6) أمتار مكعبة من الحطب المحلّي في منطقة المدينة المنورة.
وأوضحت القوات عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.