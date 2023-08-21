جامعة المؤسس تنظم ملتقى الإرشاد الجامعي للطلاب المستجدين السديس: نقلة نوعية لتعظيم مهام الأئمة دينيًا وبث الوسطية عالميًا ضبط مخالف مارس الصيد دون ترخيص في المدينة المنورة لويس كاسترو: مباراة الغد مصيرية وبناء الفريق يحتاج إلى وقت تسليم 110 أطنان من التمور هدية السعودية لـ تشاد عبدالله رديف ضمن صفقة انتقال تمبكتي للهلال لقطات للأمطار الغزيرة وظهور البروق في سماء الطائف فيرمينو ومالكوم يتصدران قائمة هدافي دوري روشن المرئي والمسموع تحيل فتاة للنيابة صورت مقاطع مخلة تضمنت ألفاظًا نابية موجة غبار تداهم جدة وسط تحذيرات الأرصاد
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص في منطقة المدينة المنورة، بحوزته بندقية نارية، وبندقية هوائية، وذخيرة، ومنظار (دربيل)، و(3) طيوراً مصيدة، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وأوضحت القوات أن عقوبة استخدام الأسلحة النارية غرامة (80) ألف ريال، فيما تبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.