ضبط مخالف مارس الصيد دون ترخيص في المدينة المنورة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص في منطقة المدينة المنورة، بحوزته بندقية نارية، وبندقية هوائية، وذخيرة، ومنظار (دربيل)، و(3) طيوراً مصيدة، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

عقوبة استخدام الأسلحة النارية

وأوضحت القوات أن عقوبة استخدام الأسلحة النارية غرامة (80) ألف ريال، فيما تبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.