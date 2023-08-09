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المتهم أقر بارتكاب الجريمة بعد وقوع مشاجرة مع زوجته

ضبط مرتكب مذبحة العائلة بمصر والكشف عن سبب الجريمة

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٤ صباحاً
ضبط مرتكب مذبحة العائلة بمصر والكشف عن سبب الجريمة
المواطن - فريق التحرير

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تمكنت أجهزة الأمن المصرية من ضبط مرتكب المجزرة العائلية التي ذبح خلالها زوجته وبناته الخمس بإحدى القرى قرب أهرامات الجيزة جنوبي القاهرة.

المتهم يعترف بجريمته

المتهم أقر بارتكاب الجريمة بعد وقوع مشاجرة مع زوجته بسبب تذمره من إنجابها البنات فقط ولم تنجب له ذكراً.

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وتعود تفاصيل الجريمة إلى تلقي قسم شرطة الهرم، الثلاثاء، بلاغا من أهالي قرية كفر غطاطي على ترعة المنصورية بقيام عامل بذبح أسرته بالكامل وفر هاربا.

بانتقال رجال الشرطة والنيابة والإسعاف تبين وفاة الزوجة وإحدى البنات الخمس، فيما لا تزال الأخريات يصارعن الموت وهن مصابات بجروح في الرقبة.

تم نقل المصابات الأربع للمستشفى في حالة خطرة، وتحفظت النيابة على جثتي الزوجة وابنتها بالمشرحة.

المتهم يدعى عبد المولى بكري، 40 سنة، عامل خردة، وكان خارجاً لتوه من السجن قبل ارتكاب الجريمة بأيام حيث كان يقضي عقوبة في قضية جنائية.

الضحايا هن الزوجة رانيا محمد عبد المقصود (39 عاماً) ربة منزل، توفيت، وابنتها جنا عبد المولى بكري (9 أعوام) توفيت، والمصابات المحتجزات بالمستشفى في حالة حرجة هن ملك عبد المولى بكري (16 عاماً) ومنة عبد المولى بكري (15 عاماً) ومي عبد المولى بكري (8 أعوام) وساجدة عبد المولى بكري (5 أعوام).

تفاصيل ضبط المتهم

وأعد قطاع مباحث غرب الجيزة الكمائن اللازمة وتم القبض على المتهم مختبئا لدى صديق له بدائرة قسم شرطة الطالبية، حيث كان يخطط للهرب إلى مسقط رأسه في محافظة بني سويف جنوبي البلاد.

ونوه إلى أن المتهم خلال الاستجواب اعترف بارتكاب الجريمة “لتشاجر زوجته معه وإهانته لأنه كان دائم التعدي على بناته لتذمره من إنجاب زوجته للإناث فقط دون الذكور”.

يذكر أن المتهم له سجل جنائي وسبق اتهامه في عدة قضايا كما أنه يتعاطى مواد مخدرة وفق ما توصلت التحريات التي رصدت كذلك وقوع مشاجرات عديدة من قبل بين المتهم وزوجته وبناته حيث لم تتوقف تلك المشاجرات سوى فترة سجنه.

وقالت اثنتان من بنات المتهم المصابات للشرطة إن والدهما كان مدمناً على تعاطي المواد المخدرة وأنه كان يتشاجر دائما مع والدتهما ويعتدي على جميع أفراد الأسرة بالضرب، وأنه بعد قتل والدتهما ومحاولة قتلهن جميعاً شرع في إشعال النيران بالمنزل.

تمت إحالة المتهم إلى نيابة الهرم بقطاع نيابات حوادث الجيزة، وبدأت النيابة تحقيقاتها معه واستعلمت من المستشفى عن حالة بناته المصابات لسماع أقوالهن في التحقيقات وكذلك أمرت بتشريح جثتي الزوجة والابنة.

 

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