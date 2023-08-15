Icon

الحقيل يلتقي عدداً من الشركات الصينية لتعزيز التعاون المشترك Icon ضبط مروجين وإحباط تهريب القات بـ 3 مناطق Icon جماهير الاتحاد تتفق مع وليد الفرج: قد نعاني في كأس العالم للأندية Icon مفاجآت من الهلال بشأن حفل تقديم نيمار للجماهير Icon أمانة القصيم تزيل 12.297 حاجزاً خرسانياً Icon أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم بالسعودية Icon مشهورة سعيدة بطلاق الموظفات والمتابعون: رسالة تخبيب واضحة Icon 77 وظيفة بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي Icon وظائف بمستشفى قوى الأمن في 5 مدن Icon نهاية غير متوقعة لـ فزعة مواطن لصديقه! Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
حصاد اليوم
تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

ضبط مروجين وإحباط تهريب القات بـ 3 مناطق

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٨ صباحاً
ضبط مروجين وإحباط تهريب القات بـ 3 مناطق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة المدينة المنورة؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المروج، وتم إحالته إلى النيابة العامة.

ترويج في مكة

كما قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيمين من الجنسية الباكستانية لترويجهما (5.5) كيلوجرامات من مادة المثامفيتامين المخدر (الشبو)، ومادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

قد يهمّك أيضاً
فابينيو: ليفربول له الفضل في انسجامي السريع مع الاتحاد

فابينيو: ليفربول له الفضل في انسجامي السريع مع الاتحاد

هل تراجع الاتفاق عن ضم حمدان الشمراني ؟

هل تراجع الاتفاق عن ضم حمدان الشمراني ؟

تهريب القات

فيما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (72) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الحج للمعتمرين: لا تتعاملوا مع الشركات غير المرخصة
السعودية اليوم

الحج للمعتمرين: لا تتعاملوا مع الشركات غير...

السعودية اليوم
8 إصابات في انفجار مجمع للفولاذ بإيران
العالم

8 إصابات في انفجار مجمع للفولاذ بإيران

العالم
حريق يلتهم مستودع ذخيرة وسماع دوي انفجارات باليونان
العالم

حريق يلتهم مستودع ذخيرة وسماع دوي انفجارات...

العالم
ضبط مقيم لترويجه الشبو والهيروين بالرياض
أخبار أمنية

ضبط مقيم لترويجه الشبو والهيروين بالرياض

أخبار أمنية
التعرض للتوتر والصدمات العاطفية يصيبان بـ”كدمات الحزن”
صحة وطب‎

التعرض للتوتر والصدمات العاطفية يصيبان بـ”كدمات الحزن”

صحة وطب‎
الجاسر: نستهدف تطوير الخدمات البريدية وتعزيز التنافسية
السعودية اليوم

الجاسر: نستهدف تطوير الخدمات البريدية وتعزيز التنافسية

السعودية اليوم
رقم استثنائي لـ ياسر الشهراني بالبطولة العربية
آخر الاخبار

رقم استثنائي لـ ياسر الشهراني بالبطولة العربية

آخر الاخبار
الأهلي يعلن التعاقد مع المدرب ماتياس يايسله رسميًا
الرياضة

الأهلي يعلن التعاقد مع المدرب ماتياس يايسله...

الرياضة