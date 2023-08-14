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تمت إحالته وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

ضبط مروج بحائل وإحباط تهريب القات في جازان

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٣ صباحاً
ضبط مروج بحائل وإحباط تهريب القات في جازان
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة منطقة حائل على مواطن لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته سلاح ناري ومبلغ مالي.

ونوه الأمن العام عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.

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تهريب القات

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (92) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

ونوه حرس الحدود عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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