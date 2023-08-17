ضبط مروج وإحباط تهريب القات بالجوف وجازان

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان تهريب (71) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

كما قبضت شرطة منطقة الجوف على مواطن اتخذ منزلًا في ضاحية قارا بمدينة سكاكا وكرًا لترويج مادتي الإمفيتامين والحشيش المخدرتين، وضبط بحوزته أسلحة نارية وبنادق هوائية وذخيرة حية وجهاز نداء لاسلكي ودربيل وهواتف متنقلة وشرائح اتصالات وكاميرات مراقبة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.