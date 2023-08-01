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تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما

ضبط مقيمين استغلا الرواسب في تبوك

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٤ مساءً
ضبط مقيمين استغلا الرواسب في تبوك
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب دون ترخيص في منطقة تبوك.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن والحماية أنه تم ضبط آليتين تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليهما مقيمان من الجنسيتين الباكستانية والهندية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.

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الإبلاغ

وحثّت القوات الخاصة للأمن والحماية على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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