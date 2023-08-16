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تمت إحالتهما للنيابة العامة

ضبط مقيمين روجا 17.780 قرصًا خاضعًا للتداول

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٧ صباحاً
ضبط مقيمين روجا 17.780 قرصًا خاضعًا للتداول
المواطن - فريق التحرير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض لترويجهما (17,780) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

وأوضحت مكافحة المخدرات عبر حسابها بمنصة “إكس” أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

 

 

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