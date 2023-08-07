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تم استكمال الإجراءات النظامية بحقهما

ضبط مقيمين لتلويثهما وسطًا بيئيًا في تبوك

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:١٢ مساءً
ضبط مقيمين لتلويثهما وسطًا بيئيًا في تبوك
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمين من الجنيستين السودانية والإثيوبية مخالفين لنظام البيئة لتلويثهما وسطاً بيئيًا في منطقة تبوك، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

الإبلاغ

وحثّت القوات الخاصة للأمن والحماية على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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