ضبط مقيمين لتلويثهما وسطًا بيئيًا في تبوك

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ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمين من الجنيستين السودانية والإثيوبية مخالفين لنظام البيئة لتلويثهما وسطاً بيئيًا في منطقة تبوك، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقهما.
وحثّت القوات الخاصة للأمن والحماية على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.