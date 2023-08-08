ضبط مقيمين مخالفين لنظام البيئة بتلويثهما وسطًا بيئيًا في تبوك

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمين من الجنيستين الإثيوبية والإرترية مخالفين لنظام البيئة بتلويثهما وسطاً بيئيًا في منطقة تبوك، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

مخالفة نظام البيئة

وحثّت القوات الخاصة للأمن والحماية على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.