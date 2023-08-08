مدرب الشباب يكشف نقاط قوة الهلال الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس رواندا الشيخ السديس: إنشاء رئاسة الشؤون الدينية يرفع الكفاءة التشغيلية لمرافق الحرمين ضبط مقيمين مخالفين لنظام البيئة بتلويثهما وسطًا بيئيًا في تبوك جورجي جيسوس: دفاع الشباب قوي الأسهم السعودية تغلق على تراجع 27.67 أمر ملكي: تعيين الربيعة رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الحرمين أمر ملكي: تعيين الشيخ السديس رئيسًا للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالله الحمدان: هدف الهلال الوصول لـ نهائي البطولة العربية هيرفي رينارد يقود منتخب فرنسا لربع نهائي كأس العالم للسيدات
ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمين من الجنيستين الإثيوبية والإرترية مخالفين لنظام البيئة بتلويثهما وسطاً بيئيًا في منطقة تبوك، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقهما.
وحثّت القوات الخاصة للأمن والحماية على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.