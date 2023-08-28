ضبط مقيم تنكر بعباءة نسائية في مركز تجاري بالخبر

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🎥 | شرطة المنطقة الشرقية تضبط مقيمًا لتنكره بعباءة نسائية في مركز تجاري بمحافظة الخبر pic.twitter.com/pDrnvlnMCC
— الأمن العام (@security_gov) August 28, 2023