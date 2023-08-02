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تم استكمال الإجراءات النظامية بحقه

ضبط مقيم لتلويثه وسطًا بيئيًا في تبوك

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٨ مساءً
ضبط مقيم لتلويثه وسطًا بيئيًا في تبوك
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمًا من الجنيسة السودانية مخالفًا لنظام البيئة بتلويثه وسطًا بيئيًا في منطقة تبوك، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

الإبلاغ

وحثّت القوات الخاصة للأمن والحماية على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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