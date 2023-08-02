وظائف بالهيئة الملكية للجبيل وينبع الإطاحة بـ 6 أشخاص لترويجهم المخدرات بجدة وأبو عريش بطاريات الدراجات الكهربائية تعادل 5 قنابل يدوية ضبط مقيم لتلويثه وسطًا بيئيًا في تبوك ضمانات نقل الخدمات يعزز استقرار سوق العمالة المنزلية تجارب ناجحة لنقل الدم عبر الدرونز بالمشاعر المقدسة 73 مخالفًا بقبضة الأمن البيئي لارتكابهم مخالفات رعي تحذير.. أسباب الصداع قد تكون أخطر من المتوقع 12 ألفًا استفادوا من العمل المؤقت بالحج ساما يكمل الربط الإلكتروني مع الحج والعمرة عبر تنفيذ
ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمًا من الجنيسة السودانية مخالفًا لنظام البيئة بتلويثه وسطًا بيئيًا في منطقة تبوك، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وحثّت القوات الخاصة للأمن والحماية على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.