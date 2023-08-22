59 وظيفة شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية وزارة الدفاع تعلن عن وظائف في عدة تخصصات غرامة تنتظر 31 شخصًا لارتكابهم مخالفات رعي “إنماء الروابي” توصي بتوزيع 2.5% أرباحاً نقدية على المساهمين حالة نادرة لولادة توأم بمتلازمة داون في مكة انطلاق منتدى مبادرة السعودية الخضراء ديسمبر المقبل ضبط مقيم لتلويثه وسطًا بيئيًا في تبوك سعود الطبية تعلن عن وظائف شاغرة السادة: النشر الرقمي يختصر عمر التجربة الكتابية أرباح “الوسائل الصناعية” ترتفع إلى 17.7 مليون ريال
ضبط القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمًا من الجنسية الإرترية مخالفًا لنظام البيئة لتلويثه وسطاً بيئيًا في منطقة تبوك، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وحثّت القوات الخاصة للأمن والحماية على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.